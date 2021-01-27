Çorum'da yol yapım çalışması nedeniyle 2 türbe taşınıyor
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Çorum'da yol yapım çalışması nedeniyle 2 türbe taşınıyor

27.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:45
Çorum'da yol yapım çalışması nedeniyle 2 türbe taşınıyor

ÇORUM'da vatandaşların mum yakarak dilekler dilediği ve dua ettiği yaklaşık 100 yıllık 'Safar Dede' türbesi ile 'Kan Dede' türbesi yol yapım çalışması nedeniyle yeni yerine taşınıyor.

ÇORUM'da vatandaşların mum yakarak dilekler dilediği ve dua ettiği yaklaşık 100 yıllık 'Safar Dede' türbesi ile 'Kan Dede' türbesi yol yapım çalışması nedeniyle yeni yerine taşınıyor.

Yavruturna Mahallesi'nde 'Garip Dede' türbesinin ardından 100 yıllık 'Safar Dede' ve 'Kan Dede' türbelerinin de yol yapım çalışmaları kapsamında yeni yerine taşınması için çalışma başlatıldı. Türbeler, belediye ekiplerince Kadeş Barış Meydanı yanında yer alan alana taşınacak.

Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar, yol nedeniyle türbelerin kaldırıldığını belirterek, "Aynı proje kapsamında yol ortasında kalan Safar Dede türbemiz de yeni yerine taşınacak. Araştırmalar yapıldı, müftülük türbelerin yerlerinin değiştirilmesinde sakınca olmadığını bildirdi. Safar Dede, Garip Dede ve Kan Dedemiz var. Bunların üçünü bir araya getireceğiz" dedi.

Türbelere, burnu kanayan ve titreyen çocukların getirildiğini, türbede adak adandığını, dualar edildiğini belirten Kaşar, vatandaşların yeni yerinde de türbeleri ziyaret edebileceğini söyledi.


Çorum'da yol yapım çalışması nedeniyle 2 türbe taşınıyor
Çorum'da yol yapım çalışması nedeniyle 2 türbe taşınıyor
Çorum'da yol yapım çalışması nedeniyle 2 türbe taşınıyor
Çorum'da yol yapım çalışması nedeniyle 2 türbe taşınıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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