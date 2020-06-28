Çorum'da YKS heyecanı
Çorum'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ikinci oturumu başladı.
28.06.2020 11:48 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:53
Çorum'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ikinci oturumu başladı.
41 binada gerçekleştirilen sınava toplam 11bin 774 aday yer döktü. Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için sınava giren öğrenciler korona virüs tedbirleri kapsamında okullara alındı.
Bina girişindeki görevlilerce öğrencilere maske dağıtıldı. Öğrenciler içeri girmeden bina girişine konulan dezenfektanla ellerini temizledi. Yetkililerin sık sık sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardığı öğrenciler, polis kontrolünden geçtikten sonra binaya alındı. Okul bahçesine alınmayan veliler sınav başlamadan görevlilerce okul önlerinden uzaklaşmaları konusunda uyarıldı.
Öğrencilerin binaya alınmasının ardından velilerde çocuklarını heyecanlı bir şekilde bekledi. - ÇORUM
Kaynak: İHA