Çorum'da Yılın İlk Bebeği Asel Bebek Oldu

Çorum'da Yılın İlk Bebeği Asel Bebek Oldu

ÇORUM'da yeni yılın ilk bebeği saat 00.01'de Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi.

Çorum'da Yılın İlk Bebeği Asel Bebek Oldu

ÇORUM'da yeni yılın ilk bebeği saat 00.01'de Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. Bilge ve Mesut Abdal çiftinin dünyaya  gelen kız bebeğine Asel ismi verildi.

Çorum'da, Bilge-Mesut Abdal çiftinin ikinci çocukları saat 00.01'de Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. Yeni yılın ilk bebeğinin ilk ziyaretçisi de Çorum Valisi Mustafa Çiftci oldu. Hasatnenin doğum servisinde Abdal çiftini ziyaret eden Vali Çiftçi, bebeğe çeyrek altın taktı. 

- Çorum

Kaynak: DHA
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