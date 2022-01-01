Çorum'da yılbaşında alkollü araç kullanan 7 sürücüye cezai işlem uygulandı - Haberler
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Çorum'da yılbaşında alkollü araç kullanan 7 sürücüye cezai işlem uygulandı

Çorum'da yılbaşında alkollü araç kullanan 7 sürücüye cezai işlem uygulandı
AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da yılbaşı akşamı alkollü araç kullandığı tespit edilen 7 sürücüye cezai işlem uygulandı.

ÇORUM (AA) - Çorum'da yılbaşı akşamı alkollü araç kullandığı tespit edilen 7 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yılbaşı akşamı trafik güvenliğini sağlamak amacıyla farklı noktalarda denetimler yaptı.

Kısa süreli şok denetimlerde sürücülerin alkol aldıktan sonra direksiyona geçmesini önlemeyi hedefleyen ekipler, uygulama noktalarında belge ve GBT kontrolünün yanı sıra alkol muayenesi yaptı.

Denetimlerde yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen 7 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Gece boyu süren denetimlerde ayrıca 900 araç ve sürücüsünün denetlendiği, 69 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı durumlar nedeniyle idari işlem yapılırken 15 araç da trafikten men edildi.

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AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

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