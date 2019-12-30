Çorum'da yılbaşı tedbirleri

30.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:54

Çorum'da vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla bir dizi tedbir alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 31 Aralık-1 Ocak tarihlerinde polis ve jandarma başta olmak üzere 112, AFAD, itfaiye, zabıta, çevre sağlığı ve il sağlık kuruluşları ve görevli kurumlara bağlı ekiplerin valiliğin koordinasyonuyla görev başında olacağı belirtildi.

Sabit yol arama ve kontrol noktaları, alışveriş merkezleri, ulaşım ağları, minibüs, otobüs hareket yeri, durak ve güzergahlarında özel güvenlik ve trafik tedbirlerinin alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şehir içi ulaşım tedbirleri en üst seviyeye çıkarılmış, ticari araç sürücülerine yönelik denetim ve uygulamalar sıklaştırılmıştır. Tüm ekiplerimiz koordinasyon içerisinde yeni yıl kutlamalarının yoğun olması beklenen eğlence mekanları, kamusal alan ve meydanlarda kontrol ve denetimleri aralıksız devam ettireceklerdir. Acil hallerde 110 İtfaiye, 112 Sağlık, 155 Polis, 156 Jandarma, 159 Karayolları, 186 Elektrik, 187 Doğalgaz arıza ihbar hatlarını arayan vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirme, yardım ve kolaylıklar sağlanacaktır. Alınan tedbirler Valiliğimiz Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezimizde (GAMER) takip ve koordine edilecektir."

Açıklamada, yeni yılın Türkiye'ye, Çorum'a ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temenni edildi.

Kaynak: AA