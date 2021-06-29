Çorum'da yılan paniği, eve giren yılanı itfaiye yakaladı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir evin içerisine giren 1.5 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir evin içerisine giren 1.5 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akçay mahallesinde ikamet eden bir vatandaş evin içerisine yılan girdiğini fark etti. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel bir aparatla yılanı yakalamak için çalışma yaptı. Evin bahçesini tarayan ekipler, 10 dakika süren aramanın ardından yılanı yakalamayı başardı.

Ev sahibi kısa süre içerisinde olay yerine gelip yılanı yakalayan itfaiye ekibine teşekkür etti. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı