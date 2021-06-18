Çorum'da yıkamacının halı arasında bulduğu 13 çeyrek altın sahibine teslim edildi
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Çorum'da yıkamacının halı arasında bulduğu 13 çeyrek altın sahibine teslim edildi

Çorum'da yıkamacının halı arasında bulduğu 13 çeyrek altın sahibine teslim edildi
Anadolu Ajansı / Emrah Akıllı - Haberler | Güncel

Çorum'un Osmancık ilçesinde yıkanmak üzere getirilen halının içinde bulunan 13 çeyrek altın, işletmeci tarafından sahibine teslim edildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde yıkanmak üzere getirilen halının içinde bulunan 13 çeyrek altın, işletmeci tarafından sahibine teslim edildi.

İlçede evini su basan bir kişi, halılarını yıkamak için halı yıkama dükkanına gönderdi. Çalışanlar, halının arasında fark ettikleri kutuyu açınca altınlarla karşılaştı.

İş yeri sahibi Ali Acar, sahibini telefonla arayarak halının içinden altın çıktığını, kendisinden teslim alabileceğini söyledi.

Acar, iş yerine gelen kişiye altınlarını teslim etti.

Acar, AA muhabirine, 12 yıldır halı yıkama işi yaptığını, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

Altınları bulunca vakit kaybetmeden sahibine telefonla ulaştığını belirten Acar, "Halının arasında altınları görünce şaşırdık. Daha önce halıdan terlik, çorap gibi şeyler çıktı ancak ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Hemen müşteriyi arayıp halıdan 13 çeyrek altın çıktığını söyledik. Müşterimizin evini su bastığı için aceleyle halıları toplayıp görmemişler. Altınlarının kaybolduğundan habersizmişler. Aradığımıza çok memnun oldular." dedi.

Çorum'da yıkamacının halı arasında bulduğu 13 çeyrek altın sahibine teslim edildi
Çorum'da yıkamacının halı arasında bulduğu 13 çeyrek altın sahibine teslim edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Akıllı

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