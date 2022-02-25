Çorum'da Yeşilay, öğrencileri iki proje ile sigara bağımlılığından koruyacak

ÇORUM (AA) - Yeşilay Çorum Şubesi'nce hayata geçirilen "Yeşil Rozet Okul Projesi" ve "10 bin Yeşil Can Yeşil Canan Projesi" ile öğrencilerin sigara bağımlılığından uzak tutulması hedefleniyor.

Yeşilay Çorum Şube Başkanı İsmail Türker Ejder, dernek merkezinde düzenlediği proje tanıtım toplantısında, projelerde Çorum Valiliği, İl Özel İdaresi, Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi ile iş birliği yapacaklarını söyledi.

Türkiye'de öğretmen ve okul çalışanlarının, okul bahçe duvarının önünde sigara içebildiğini, bunu da öğrencilerin gördüğünü belirten Ejder, öğrencilerin rol modeli öğretmenlerini sigara tüketirken görmelerinin engellenmesi gerektiğini dile getirdi.

"Yeşil Rozet Okul Projesi" ile öğretmen ve okul görevlilerinin okul çevrelerinde sigara içmekten gönüllü olarak vazgeçmelerini sağlamayı hedeflediklerini anlatan Ejder, şunları kaydetti:

"Biz istedik ki öğrencilerimiz öğretmenlerimizi kesinlikle sigara içerken görmesin ancak yasal olarak bunu yapma şansımız yok. Yeşil Rozet Okul Projesi'ni okullarımıza sunduk. Proje kapsamında öğretmenlerimizin kendi hür iradeleriyle bize öğrencilerin görüş alanlarında sigara içmeyeceklerine, onlara kötü örnek olmayacaklarına dair yazılı taahhüt vermesini istiyoruz. Burada irade önemli. Baskı ile yapılırsa projenin delinme ihtimali var. Şu anda 20 okulumuz projeye katıldı. 610 öğretmen ve personeli yazılı taahhütte bulunarak 'Artık okulda, çocuklarımızın gözünün önünde kesinlikle sigara içmeyeceğiz.' dediler. Bu, bizim elimizi çok rahatlattı. Biz de bu okulları 'Yeşil Rozet Okul' kapsamına aldık ve bu okulların binasına törenle yeşil rozet armamızı astık. Bu sayede öğretmenlerimizin fedakarlığını velilere duyuruyoruz."

Projeden birçok fayda beklediklerini dile getiren Ejder, "Proje ile öğrencilerin okul saatlerinde herhangi bir okul personelini sigara içerken görmesini ve olumsuz etkilenmesini önlemeyi hedefliyoruz. Ayrıca öğretmen ve okul çalışanlarımızın bu bahane ile sigarayı bırakmaya motive olmasını arzu ediyoruz. Projenin ülke geneline yayılmasıyla zamanla okul çevrelerinde sigara içmesinin kanunla yasaklanmasının önünün açılabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

"10 bin Yeşil Can Yeşil Canan Projesi"

Ejder, "10 bin Yeşil Can Yeşil Canan Projesi" ile kentteki 4. sınıf öğrencilerinin gruplar halinde bağımlılıkla mücadele içerikli eğlenceli eğitimlerine alınacağını, eğitime katılan öğrencilerin evlerinin girişlerine sigara içilmemesi gerektiğini anlatan çıkartmalar yapıştırılarak hane halkının evde sigara içmesinin önleneceğini anlattı.

31 Aralık'a kadar yürütülecek proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek 4. sınıf öğrencilerinin gruplar halinde Çorum Belediyesinin servis araçlarıyla Buhara Kültür Merkezi'ne getirileceğini bildiren Ejder, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz burada sıra dışı bir gün geçirip sigaranın zararları konusunda bilinçlenecek. Aynı zamanda o günü Yeşilay şenliği olarak hatırlayıp Yeşilay ailesine katılacak. Programdan sonra evinin girişine asacağı çıkartmalarla da ebeveynlerin, eve gelen misafirlerin evde ya da evin balkonunda sigara içmesini önlemek istiyoruz. Evinin balkonunda sigara içen bir anne, içeri girdikten sonraki bir saat boyunca çocuğuna toksik hava vermeye devam ediyor. Çocuklara ailelerinin evlerde sigara içmemeleri gerektiğini anlatacağız."

Toplantının ardından Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ve Yeşilay Çorum Şube Başkanı İsmail Türker Ejder, iki proje için iş birliği yapılması amacıyla protokol imzaladı.

Toplantıya AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu da katıldı.