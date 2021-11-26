Çorum'da "Yerel hayvan koruma gönüllüsü" eğitimi yapıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'da hayvanseverlerin sokak hayvanlarına daha doğru şekilde yaklaşımını sağlamak ve ilgili kurumlara erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla "yerel hayvan koruma gönüllüsü eğitimi" düzenlendiği bildirildi.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorum Doğa Koruma Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü ile Turgut Özal Konferans Salonu'nda yapılan eğitimde katılımcılara hayvan bakım ve besleme, ilgili kanun ve yönetmelikler, Avrupa sözleşmeleri, gönüllülerin koordineli şekilde sokak hayvanlarının refahını artırıcı çalışmalar, düzenli besleme, hasta hayvanlara hızlı bir şekilde müdahale edilmesi, halk ve hayvan sağlığı yönünden verimli çalışmaların yapılması gibi konularda bilgi verildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, eğitimi hayvanseverlerden gelen talep üzerine düzenlediklerini, talep olması durumunda eğitimlere devam edeceklerini anlattı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürü Mustafa Gözler ise hayvan koruma gönüllülerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Bu eğitimle ilimiz ve ilçelerimizle bütün olarak gönüllülerimizle sokaktaki hayvanlar konusuna meydana gelen sorunların üstesinden geleceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Eğitimde Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mustafa Özankaralı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürü Mustafa Gözler, İl Sosyal Etüt Proje Müdürü Seyfettin Zengin ve Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Kalın katılımcılara bilgi verdi.

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??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

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