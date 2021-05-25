Çorum'da yer altı suyuyla sulanan çeltikte verim kaybı endişesi
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Çorum'da yer altı suyuyla sulanan çeltikte verim kaybı endişesi

Çorum'da yer altı suyuyla sulanan çeltikte verim kaybı endişesi
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Ekonomi

Çorum'un Osmancık ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner, Kızılırmak boyundaki çeltik arazilerinin kuraklıktan etkilenmeyeceğini, ancak yer altı sularıyla ekim yapılan yaklaşık 6 bin dekar arazide kuraklığa bağlı yüzde 80 civarında verim kaybı yaşanabileceğini söyledi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner, Kızılırmak boyundaki çeltik arazilerinin kuraklıktan etkilenmeyeceğini, ancak yer altı sularıyla ekim yapılan yaklaşık 6 bin dekar arazide kuraklığa bağlı yüzde 80 civarında verim kaybı yaşanabileceğini söyledi.

Şahiner, AA muhabirine, çiftçilerin Osmancık 97 adıyla tescillenen, ünü Türkiye sınırlarını aşan çeltiği ekmeye başladığını bildirdi.

Çorum'un Osmancık başta olmak üzere Kızılırmak havzasında yer alan Kargı, Dodurga, İskilip, Bayat gibi ilçelerinde yaklaşık 54 bin dekar alanda çeltik tarımı yapıldığını belirten Şahiner, bu yıl tehlikeli boyutlara ulaşan kuraklığın üreticileri endişelendirdiğini vurguladı.

Kızılırmak'a yakın arazilerde su sorunu yaşanmasını öngörmediklerini anlatan Şahiner, "Ancak ilçemizde yaklaşık 6 bin dekar arazide yer altı sularıyla çeltik üreten çiftçilerimiz var. Yağış azlığından dolayı yer altı kaynakları yeterince beslenmemişse, 6 bin dekar alanda yüzde 80 civarında verim kaybı yaşanabilir." dedi.

Bereketli bir sezon geçirilmesi temennisinde bulunan Şahiner, "İlçemizde kuraklıktan ötürü buğday, arpa neredeyse tamamen bitti. İnşallah çeltiği koruruz ancak Allah'tan gelene de yapabileceğimiz bir şey yok." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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Çorum'da yer altı suyuyla sulanan çeltikte verim kaybı endişesi - Haberler Ekonomi
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