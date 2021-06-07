Çorum'da yaz spor okulları 14 Haziran'da açılacak
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Çorum'da yaz spor okulları 14 Haziran'da açılacak

Çorum'da yaz spor okulları 14 Haziran'da açılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Çorum Belediyesi tarafından bu yıl açılacak yaz spor okullarının kayıtları 8-11 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Çorum Belediyesi tarafından bu yıl açılacak yaz spor okullarının kayıtları 8-11 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Çorum Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği yaz spor okullarında futsal, basketbol, bowling, buz pateni gibi 18 farklı kurs yer alıyor.

Sporu yaşam biçimi haline getirmek ve gençleri spora yönlendirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürdüklerini ifade eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Çocuklarımızın, gençlerimizin bedensel ve ruhsal gelişimi için sporu çok önemsiyoruz. Yaz spor okullarımızda gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sağlıklı bir nesil olarak ülkemizin geleceğinde etkin rol oynamalarını amaçlıyoruz" dedi.

Yaz spor okulları için 8-11 Haziran tarihlerinde kayıtların alınacağını hatırlatan Başkan Aşgın, 18 branşta gerçekleşecek yaz spor okullarının pandemi kuralları çerçevesinde 14 Hazirandan itibaren başlayacağını ifade etti.

Yaz spor okullarına kayıt yaptırmak isteyenler, Buhara Kültür Merkezi, Ulukavak Mahalle Spor Tesisi ve Kale Mahalle Spor Tesislerinde kayıtlarını yaptırabilecek. - ÇORUM

Çorum'da yaz spor okulları 14 Haziran'da açılacak
Çorum'da yaz spor okulları 14 Haziran'da açılacak
Çorum'da yaz spor okulları 14 Haziran'da açılacak
Çorum'da yaz spor okulları 14 Haziran'da açılacak
Çorum'da yaz spor okulları 14 Haziran'da açılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Çorum'da yaz spor okulları 14 Haziran'da açılacak - Haberler Spor
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