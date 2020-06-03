Çorum'da yaylada hayvan otlatan Medine'ye dizüstü bilgisayar hediye edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çorum'da yaylada hayvan otlatan Medine'ye dizüstü bilgisayar hediye edildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu, yürüyüş yaparken yaylada karşılaştığı hayvan otlatan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Medine Karakuş'a, dizüstü bilgisayar hediye etti.

Çorum'da yaylada hayvan otlatan Medine'ye dizüstü bilgisayar hediye edildi
03.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:23

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu, yürüyüş yaparken yaylada karşılaştığı hayvan otlatan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Medine Karakuş'a, dizüstü bilgisayar hediye etti.

Hafta sonu geldiği memleketi Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, köyünün bulunduğu bölgede yürüyüş yapan Davulcu, yakınlardaki, Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Kargı köyünün bulunduğu yaylada ilkokul öğrencisi Medine Karakuş ile karşılaştı.

Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla eğitime ara verilmesi nedeniyle okula gidemeyen ve yaylada hayvan otlatan dedesi ile babaannesine yardım eden Karakuş ile bir süre sohbet eden Davulcu, Medine'nin hayvancılıkla geçimini sağlayan dedesi ve babaannesiyle de görüştükten sonra yayladan ayrıldı.

Davulcu, Ankara'ya döndükten sonra Medine Karakuş'a, derslerinde başarılı olması için dizüstü bilgisayar gönderdi.

Bilgisayar, Davulcu'nun bir yakını tarafından yayladaki çadırda yaşayan Medine'ye ulaştırıldı. Sürpriz karşısında büyük sevinç yaşayan Karakuş, Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu'ya teşekkür etti.

Davulcu, Medine'nin dizüstü bilgisayarına kavuşma anını "Yolun açık olsun güzel yürekli kardeşim. Sen de okuyup nice Medinelere umut olasın inşallah." sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Aylarca gizlenen korona raporu basına sızdı! Binlerce insan boşu boşuna ölmüş Haber
Aylarca gizlenen korona raporu basına sızdı! Binlerce insan boşu boşuna ölmüş
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor Haber
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldü Haber
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı Haber
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü Haber
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Eski muhtar, ava çıktığı arkadaşını domuz zannederek öldürdü
Eski muhtar, ava çıktığı arkadaşını domuz zannederek öldürdü
Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi
Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi
Arto Dalga, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Kafayı yedi
Arto Dalga, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Kafayı yedi
ABD'nin ardından ırkçılık karşıtı gösteriler Fransa'ya sıçradı
ABD'nin ardından ırkçılık karşıtı gösteriler Fransa'ya sıçradı
Seyahat kısıtlamalarını gevşeten Hollanda, Türkiye'yi listeye dahil etmedi
Seyahat kısıtlamalarını gevşeten Hollanda, Türkiye'yi listeye dahil etmedi
Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe
Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe
Sağlık Bakanı Koca'dan rehavet uyarısı: Vaka sayısının 1000'in altına düşmesiyle salgın sona ermedi
Sağlık Bakanı Koca'dan rehavet uyarısı: Vaka sayısının 1000'in altına düşmesiyle salgın sona ermedi
George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi
George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi
1 milyon TL'lik ödülle aranan Turuncu Liste'deki terörist öldürüldü
1 milyon TL'lik ödülle aranan Turuncu Liste'deki terörist öldürüldü
Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi
Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Salgın pandemi özelliğini ne zaman yitirecek? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Salgın pandemi özelliğini ne zaman yitirecek? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
ABD polisi tarafından öldürülen George Floyd'un eşi ve kızı ilk kez konuştu
ABD polisi tarafından öldürülen George Floyd'un eşi ve kızı ilk kez konuştu
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi
Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası
Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Fenerbahçe, teknik ekip için eski Beşiktaşlı Serkan Reçber'le anlaştı
Fenerbahçe, teknik ekip için eski Beşiktaşlı Serkan Reçber'le anlaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Murat Kurum Meral Akşener Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Rafet El Roman İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Bülent Uygun Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Antalya
Şu an buradasınız: Çorum'da yaylada hayvan otlatan Medine'ye dizüstü bilgisayar hediye edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 15:26:16. #1.15#
title