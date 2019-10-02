Çorum'da "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" uygulaması

02.10.2019 18:23

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yaya güvenliği için öğrencilerle birlikte uygulama yaptı.



İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" uygulaması başlatıldı. Çorum'da da il merkezi ve tüm ilçelerde eş zamanlı olarak "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" uygulaması yapıldı.



Yayalar tarafından yoğun olarak kullanılan ışıksız yaya geçitlerinde görev yapan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin yönetici ve temsilcilerinin yanı sıra toplumda dezavantajlı grup olarak adlandırdığımız çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin de katılımıyla, il genelinde farkındalık faaliyetleri kapsamında, Vali Mustafa Çiftçi'nin katılımı ile Albayrak İlkokulunda devletin tüm unsurları ile farkındalık eylemi yapıldı.



Vali Çifti, öğrencilerle birlikte Albayrak İlkokulu önünde bulunan yaya geçinde araçları durdurarak, ilk etapta emniyet kemeri takılı olmayan sürücülere uyarıda bulundu. Vali Çiftçi, yoldan geçmenin yayaların önceliği olduğunu ifade ederek, yaya geçitlerinde sürücülerin durup, yayalara yol vermelerini istedi.



'Trafik kazalarının yüzde 20'si yayalara çarpma'



Okul bahçesinde düzenlenen törende Emniyet Müdürlüğü adına bir konuşma yapan Komiser Yardımcısı Bünyamin Demir, Çorum il merkezinde meydana gelen yaralanmalı kazaların yüzde 20'sini yayaların karıştığı kazaların oluşturduğunu belirterek, 996 yaralanmalı trafik kazasının 177'sinin yaya kazası olduğuna dikkati çekti.



Karayolu trafik kazalarında her yıl dünya çapında 1 milyon 250 bin kişi hayatını kaybetiğini ifade eden Demir, "Bu ölümlerin beşte biri ise yayaları kapsamaktadır. Tüm karayolu trafik kazaları gibi yaya kazaları hem öngörülebilirlik, hem de önlenebilirlik anlamında kaçınılmaz olarak kabul edilmemelidir. Yayaların trafik kazalarında yaralanmalarındaki temel risk faktörleri; aracın hızı, sürücü ve yaya için alkol kullanımı, yayalar için güvenli altyapı eksikliği ve yetersiz yaya görünürlüğü olarak sıralanmıştır. Valimizin direktifleri doğrultusunda yaya risk faktörü bulunan ilimizde faaliyet gösteren 135 okul önü geçitleri kontrol edilerek öncelikli olarak öğrencilerin yaya güvenliği sağlanmaya çalışılmıştır. İl merkezimizde meydana gelen trafik kazalarının analizleri yapılarak ilgili kurumlara bildirilmiştir. Burada yapılacak etkinlikle yaya güvenliğine yönelik farkındalık sağlanmaya çalışılacak olup, 2019 yılı içerisinde gerek sürücü, gerekse yaya eğitimlerinde yaya güvenliği konusunda trafik eğitimi verilmeye devam edilecektir" dedi.



'2019 yılı yaya öncelikli trafik yılı'



Vali Mustafa Çiftçi ise Karayolları Trafik Kanununun 74. maddesine 26 Ekim 2018 tarihinde yapılan değişiklikle; "sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar" hükmü getirildiğini hatırlattı.



Vali Çiftçi, bu amaçla 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edildiğini, farkındalık oluşturmak adına tüm illerde ve ilçelerde eş zamanlı olarak "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" uygulaması yapıldığını kaydetti.



Çiftçi, "İlimizdeki trafik kazaları oranlarına bakıldığı zaman 996 adet trafik kazasından 165 adedinin yayaya çarpma sonucu oluştuğu ve Emniyet Müdürlüğümüz tarafından meydana gelen trafik kazalarının zamansal ve nedensel analizleri yapılarak trafik kazalarını engellemek için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte gerekli çalışmalar yapılmaya devam etmektedir. Bugün itibariyle yaya güvenliğini sağlamak üzere ilimizde 145 okul, 225 yaya geçidinde 760 personel ve devletimizin tüm unsurları ile konunun takip edilerek nöbette olduğunu göstermek için "Yaya Geçidi Nöbeti" etkinliğine tüm halkımızın destek vermesini bekliyorum" diye konuştu.



Etkinliğe Vali Mustafa Çiftçi'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile öğrenciler katıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA