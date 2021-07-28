Çorum'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 84 yaşındaki şahıs yalnız yaşayan evinde ölü bulundu.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 84 yaşındaki şahıs yalnız yaşayan evinde ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Sunguroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen 84 yaşındaki Ahmet Okcanoğlu'ndan bir süredir haber alamayan komşuları konuyu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 acil servis ekibi, evde yapıtıkları incelemede yaşlı adamın bir süre önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Tek başına yaşadığı evde hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi, otopsi için Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma devam ediyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı