Çorum'da yaralı puhu kuşu tedavi ediliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çorum'da yaralı puhu kuşu tedavi ediliyor

Çorum'da yaralı puhu kuşu tedavi ediliyor
AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da yaralı bulunan puhu kuşu, belediyenin hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı.

ÇORUM (AA) - Çorum'da yaralı bulunan puhu kuşu, belediyenin hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı.

Köylülerin, Mecitözü ilçesine bağlı Işıklar köyünde yaralı puhu buldukları ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kuşu alıp Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti.

Sağlık kontrolünde kanatlarında kırıklar tespit edilen kuşun tedavisine başlandı.

Veteriner hekim Mehmet Gültekin, gazetecilere, yaralı puhuyu sağlığına kavuşturduktan sonra doğaya bırakacaklarını, aksi bir durum tespit ederlerse rehabilitasyon merkezinde misafir edeceklerini söyledi.

Yaralı kuşun bugüne kadar merkeze getirilen en büyük puhu olduğuna dikkati çeken Gültekin, "Daha önce de birçok puhu kuşu geldi. Aralarında en büyüğünün bu olduğunu söyleyebilirim. Kanat açıklığı 1,5 metreye yakın." diye konuştu.

Çorum'da yaralı puhu kuşu tedavi ediliyor

Çorum'da yaralı puhu kuşu tedavi ediliyor

Çorum'da yaralı puhu kuşu tedavi ediliyor

Çorum'da yaralı puhu kuşu tedavi ediliyor

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title