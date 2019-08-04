Çorum'da yangın: 7 ev yandı
Çorum'da yangın: 7 ev yandıÇORUM'un İskilip ilçesinde meydana gelen yangında 7 ev kullanılamaz hale geldi.
Çorum'da yangın: 7 ev yandı
ÇORUM'un İskilip ilçesinde meydana gelen yangında 7 ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Sorkun köyünde henüz bilinmeyen nedenle bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Köyükerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında 7 ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: DHA
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