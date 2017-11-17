Çorum'da Yangın

Çorum'da bir evde çıkan yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.



Ulukavak Mahallesi'nde Gülfer Çalar'a ait evde iddiaya göre engelli torununun sobaya maytap atması sonucu yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Büyük çapta hasara neden olan yangında ev kullanılamaz hale geldi.



Ev sahibi Gülfer Çalar, kızı ve torunları ile beraber yaşadığı evin yanmasından dolayı gözyaşı döktü.



Engelli torununun oyun oynarken sobaya torpil attığını ifade eden Çalar, "Bir tane evim vardı, yandı. Ben bu gece nerede kalacağım. Devletten yardım bekliyorum." dedi.