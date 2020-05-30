Çorum'da yanan 5 iş yerinde zararın tespiti için çalışma başlatıldı ÇORUM'da Küçük Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında zarar gören 5 dükkanda zarar tespit çalışması başlatıldı.

ÇORUM'da Küçük Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında zarar gören 5 dükkanda zarar tespit çalışması başlatıldı. İş yeri sahipleri de dükkanda yangından geriye kalan eşyalarını dışarı çıkarıyor.

Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 21. Cadde'de bulunan bir marangoz atölyesinde saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Atölyedeki ağaç malzemenin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki değirmen makineleri imalatı yapılan iş yeri ile boya deposuna sıçradı. Peş peşe patlamaların yaşandığı yangına müdahale eden ekipler, 2 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 3 iş yerine ait 5 dükkan büyük zarar gördü.

Yanan iş yerlerinde hasar tespit çalışması başlatıldı. Bazı iş yeri sahipleri alevlerden zarar görmeyen eşyalarını dışarı çıkardı.

Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA