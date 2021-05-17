Çorum'da yaklaşık 600 yıl aradan sonra bedesten inşa ediliyor
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Çorum'da yaklaşık 600 yıl aradan sonra bedesten inşa ediliyor

Çorum'da yaklaşık 600 yıl aradan sonra bedesten inşa ediliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın seçim taahhütleri arasında yer alan bedesten projesinin inşaatı tam gaz devam ediyor.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın seçim taahhütleri arasında yer alan bedesten projesinin inşaatı tam gaz devam ediyor.

Çorum'a kültürel, ticari ve turizm anlamında katkılar sağlayacak olan tarihi bedesten ve yer altı otoparkı projesinin inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 4 bin 300 metrekare arsaya inşa edilen proje hakkında bilgi veren Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Biz şehrimizi ilmek ilmek tarih ve kültürle dokumak istiyoruz. Yaptığımız birçok faaliyet bunun bir göstergesidir. Bu anlamda bırakacağımız en önemli eserlerden biri de burada inşa ettiğimiz bedesten olacak. 1500'lü yıllarda Çorum'da tarihi bir bedesten olduğu tarihçiler tarafından tespit edildi. O yapının yıkılarak günümüze ulaşmaması nedeniyle seçim dönemi taahhüt ettiğimiz projeler arasına tarihi bedesteni de koyduk ve yapılan tüm çalışmalar neticesinde geçtiğimiz günlerde Çorum'a yakışacak tarihi görünümlü çok işlevsel bir bedesten ve kapalı çarşı için kazmayı vurduk. Çalışmalar hızla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İnşaatın 2022 yılı ağustos ayında sona ermesinin planlandığını vurgulayan Başkan Aşgın, içerisinde yöresel yemek lokantaları, el işi ürünler, hediyelik eşyalar gibi şehrin kültürüne katkı sağlayacak yerler bulunacak bedesten projesinin Çorum'a hayırlı olmasını diledi.

(Bülent Özkaleli/ İHA)

Çorum'da yaklaşık 600 yıl aradan sonra bedesten inşa ediliyor
Çorum'da yaklaşık 600 yıl aradan sonra bedesten inşa ediliyor
Çorum'da yaklaşık 600 yıl aradan sonra bedesten inşa ediliyor
Çorum'da yaklaşık 600 yıl aradan sonra bedesten inşa ediliyor
Çorum'da yaklaşık 600 yıl aradan sonra bedesten inşa ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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