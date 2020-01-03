Çorum'da yakalanan DEAŞ şüphelisi serbest bırakıldı
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Çorum'da yakalanan DEAŞ şüphelisi serbest bırakıldı

Çorum'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

03.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:56
Çorum'da yakalanan DEAŞ şüphelisi serbest bırakıldı

'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince gözaltına M.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, sevk edildiği Çankırı Adliyesinde savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Kaynak: AA
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