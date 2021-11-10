ÇORUM'DA VİNÇ OPERATÖRLERİNDEN 50 METRE YÜKSEKLİKTE ATA'YA SAYGI - Haberler
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ÇORUM'DA VİNÇ OPERATÖRLERİNDEN 50 METRE YÜKSEKLİKTE ATA'YA SAYGI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇORUM'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıl dönümünde vincin üzerine çıkan operatörler, saygı duruşunda bulundu.

ÇORUM (DHA) - ÇORUM'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıl dönümünde vincin üzerine çıkan operatörler, saygı duruşunda bulundu.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen anma programında katılımcılar, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşuna geçildi. Kent merkezinde sürücüler, kontak kapatıp araçtan indi ve Ata'ya saygı duruşunda bulundu. Çorum Belediyesi tarafından yaptırılan Tarihi Bedesten ve Yer Altı Otoparkı Projesi'nin inşaat çalışmalarında görev yapan çalışanlar da, iş bırakıp esas duruşa geçti. 50 metre yükseklikte görev yapan vinç operatörleri Mustafa Ağır ve Adem Rıfat Şahinbaş, çalan sirenle birlikte Ata için selam verip, saygı duruşunda bulundu.

ÇORUM'DA VİNÇ OPERATÖRLERİNDEN 50 METRE YÜKSEKLİKTE ATA'YA SAYGI

ÇORUM'DA VİNÇ OPERATÖRLERİNDEN 50 METRE YÜKSEKLİKTE ATA'YA SAYGI

ÇORUM'DA VİNÇ OPERATÖRLERİNDEN 50 METRE YÜKSEKLİKTE ATA'YA SAYGI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Vinç operatörlerinden Ata'ya saygı

Vinç operatörlerinden Ata'ya saygı

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