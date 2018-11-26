Çorum'da Vergi Rekortmenleri Açıklandı

Çorum'da 'Kurumlar Vergisi' ve 'Yıllık Gelir Vergisi'nde en çok vergi ödeyen rekortmenler belli oldu.

Çorum Defterdarlığından'ndan yapılan açıklamada, 2017 yılı vergilendirme dönemi Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda en fazla gelir-kazanç beyan eden ve ödeyen mükelleflerin tespit edildiği belirtilerek, "Sahibi bulundukları emek ve sermayelerini ilimiz ekonomisinin emrine tahsis ederek mal ve hizmet üretimi yapan, ilimize iş imkanı sağlayan, yaptıkları veya imal ettikleri mal ve hizmeti rekabet koşullarında iç ve dış pazarlara satma becerisini gösteren ve bütün bu faaliyetleri sonucunda hazinemize vergi ve sigorta adı altında kaynak aktararak, Devletimize karşı olan yükümlülüklerini yerine getiren başta ekli listedeki mükelleflerimiz olmak üzere tüm mükelleflerimizi kutluyor, teşekkürlerimizle birlikte hayırlı ve bol kazançlar elde etmelerini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yıllık Gelir Vergisi ilk 5'i: Ferit Çalışkan (noter, Şemsa Çakır Kuzey (noter), Ali Sarıaslan (diş laborantı), Keziban Selin Sorkun Arman (avukat), ismi açıklanmayan mükellef

Kurumlar Vergisi: Duduoğlu Çelik Döküm, Erk İnşaat, Alapala Makine, ÇEDAŞ ve isminin açıklanmasını istemeyen bir mükellef. - ÇORUM