Çorum'da vektörel mücadele çalışmaları sürüyor
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Halil İbrahim Aşgın, Çorum, Güncel

Çorum'da vektörel mücadele çalışmaları sürüyor

Çorum Belediyesi vektörel mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

25.03.2020 18:05 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:05
Çorum'da vektörel mücadele çalışmaları sürüyor

Çorum Belediyesi vektörel mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Vektörel Mücadele Ekibi bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte karasinek ve sivrisinekle kaynağında mücadele çalışması başlattı. Ekipler, kent genelinde halk sağlığının korunması amacıyla karasinek üreme noktaları olan hayvan gübrelerinin kaçak olarak döküldüğü alanlarda ve sivrisinek üreme noktaları olan dere yataklarında vektörel mücadele çalışmalarını hızlandırdı.

Vektörel mücadelede amaçlarının bu canlıların tamamen imhası olmadığını, doğanın sürdürülebilirliğine müdahale etmeden dengesini koruyarak salgın hastalık oluşturmayacak şekilde kontrol altında tutmak olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Vektörel mücadele ekiplerimiz şehrimizde her türlü canlıya müdahalede bulunmamaktadır. Halk sağlığı alanında, halk sağlını ve huzurunu bozan zararlılara karşı halk sağlığının korunması amacıyla cadde ve sokaklarda vektörel mücadele çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Çalışmalarımızı gerçekleştirirken Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış biyosidal ürünleri kullanıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığını riske atmamak için ilaçların uygulama oranlarına, ilaçlama saatlerine önem veriyoruz." dedi.

Çok sayıda hastalığın bulaşmasına neden olan vektörel mücadeleyi il genelinde en etkili şekilde yapmak amacıyla çalışmalara kış aylarında başladıklarının altını çizen Başkan Aşgın, "İlk önce karasinek üreme alanlarının başında gelen hayvan gübrelerinin kaçak olarak döküldüğü 105 gübrelik alanı ve 30 sivrisinek üreme kaynağını tespit ettik. Bu yerleri coğrafi bilgi sistemine işledik. Haritalandırma çalışmasını yaptık. Bu alanlarda üreyen karasinek ve sivrisinek gibi vektör canlılara karşı fiziksel ve larva mücadele çalışmamızı gerçekleştiriyoruz. Larva üremesinin engellenmesi açısından kaynağında yapılan bu çalışma çok önemli." şeklinde konuştu.

'Vektörel mücadeleyi 12 ay boyunca yapıyoruz'

Üreme alanlarının tespitine, gelen istek ve şikayetlerin değerlendirildikten sonra mücadele çalışmalarını 12 ay devam ettirdiklerini kaydeden Başkan Aşgın, "Şehir merkezinde hava sıcaklıkları arttığında ULV araçlarımızla her hafta cadde ve sokaklarımızda, evsel atık çöp konteynırlarında ise 15 günde bir vektörel mücadele çalışması yapacağız. Vektörel mücadele hangi cadde, sokak ve alanda yapılıyor ise bunu araçlarımızda bulunan online takip cihazları ile takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

'Mücadelemize katkıda bulunun'

Vektörel mücadeleye vatandaşların da katkı vermesi gerektiğini, bu şekliyle işlerinin daha da kolaylaşacağını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Evsel katı atıklarınızı çöp poşetine koyarak ağzı kapalı bir şekilde çöp konteynırına bırakınız ve konteynır kapaklarını kapalı tutunuz. Evlerinizde ve bahçelerinizde uzun süre çöp bulundurmayınız. Hayvan gübrelerini açıkta bırakmayınız, yığın haline getirip üzerine toprak veya kireçle örtünüz. Sivrisinekler durgun sularda ürediği için fıçı, bidon, teneke, saksı, araba lastiği gibi malzemeleri su dolu bir şekilde etrafta bırakmayınız. Vatandaşlarımız istek, şikayet ve önerileri için 333 11 99 ve 212 19 46 telefon numaralarını arayabilirler. Karasinek ve sivrisinek mücadelemizde sürekliliği sağlamak ve meydana gelebilecek aksaklıkları hemen gidermek için istek ve şikayetin geldiği bölgeye acil müdahalede bulunuyor. " diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Güncel Manşet

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