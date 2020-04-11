Çorum'da vatandaş "evde kal" çağrılarını dikkate almıyor Vatandaş "evde kal" çağrılarını dikkate almıyor Çorum'da korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar 'evde kal' çağrılarına uymuyor.

Vatandaş "evde kal" çağrılarını dikkate almıyor

ÇORUM - Çorum'da korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar 'evde kal' çağrılarına uymuyor.

Çorum Valiliği ve belediyesinin aldığı üst düzey tedbirler ve yapılan tüm uyarılara rağmen vatandaşların büyük çoğunluğu kurallara uysa da bir kısmı da sokağa çıkmaya devam ediyor. Bazı vatandaşlar şehrin en işlek caddesindeki süs bitkilerinin bulunduğu alanlarda oturmaya devam ederken, bazılarının ise cep telefonlarıyla özçekim yapması gözlerden kaçmadı.

Kentte bugüne kadar 48 vakaya rastlanırken, 5 yerleşim birimi de karantinaya alınmıştı.

Kaynak: İHA