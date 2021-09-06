Çorum'da uyuşturucu zanlısı ikinci kattan atlayıp yaralı halde kaçmaya çalıştı
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Çorum'da uyuşturucu zanlısı ikinci kattan atlayıp yaralı halde kaçmaya çalıştı

Çorum'da uyuşturucu zanlısı ikinci kattan atlayıp yaralı halde kaçmaya çalıştı
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen narkotik operasyonunda, ikinci kattaki evinin balkonundan atlayıp yaralı halde kaçmaya çalışan zanlı, polis kovalamacasıyla yakalandı.

Çorum Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen narkotik operasyonunda, ikinci kattaki evinin balkonundan atlayıp yaralı halde kaçmaya çalışan zanlı, polis kovalamacasıyla yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu üretimi ve ticareti yaptığı iddia edilen zanlının evine operasyon düzenledi.

Baskın sırasında ikinci kattaki evinin balkonundan atlayıp yaralı halde kaçmaya çalışan zanlı, polis ekiplerince kısa süren kovalamacayla yakalandı.

Zanlının evinde yapılan aramada 801 adet sentetik ecza, 89,40 gram esrar maddesi, ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve mermilerin yanı sıra F, G ve A seri numaralı 1 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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