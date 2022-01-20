Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 12 zanlı yakalandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir süre teknik ve fiziki takibe alınan zanlılara ait adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda, 906,86 gram metamfetamin, 18,74 gramlık 19 jelatin pakette metamfetamin, 137 sentetik ecza, 3,71 gram esrar, satışa özel 2000 şeffaf poşet ile suç geliri olduğu değerlendirilen 3 bin 100 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.