Çorum'da uyuşturucu sevkiyatı yapan 3 zanlı yakalandı - Haberler
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Çorum'da uyuşturucu sevkiyatı yapan 3 zanlı yakalandı

AA, Kemal Ceylan - Güncel
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Çorum'da uyuşturucu sevkiyatı yapan 3 zanlı yakalandı

Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

ÇORUM (AA) - Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'dan Çorum'a uyuşturucu getirdikleri tespit edilen 3 zanlının içinde bulunduğu araç, Sungurlu ilçesindeki polis uygulama noktasında durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 241 gram bonzai ele geçirildi.

Polis ekipleri, araçtaki 3 zanlıyı gözaltına aldı.

AA / Kemal Ceylan - Güncel

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