Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kente uyuşturucu madde getireceği tespit edilen bir kişi teknik ve fiziki takibe alındı.

Narkotik ekipleri, bir süre takip ettikleri zanlıyı Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gözaltına aldı.

Zanlının üzerinde yapılan aramada 112 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

2021 yılı Birleşmiş Milletler raporlarına göre dünyada kokain trendi analizi
2021 yılı Birleşmiş Milletler raporlarına göre dünyada kokain trendi analizi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ersin Tatar Lütfü Türkkan Vladimir Putin
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Hande Erçel Haluk Bilginer
Spor Cristiano Metin Oktay Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 12:10:20. #1.14#

title