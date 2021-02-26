Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

26.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:46
Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Osmancık ilçesi güzergahından uyuşturucu nakledileceği bilgisi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D-100 kara yolunda bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada eşyanın arasına gizlenmiş 2 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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