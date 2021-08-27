Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Çorum'un Kargı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Çorum'un Kargı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçe merkezindeki mesire alanında 3 zanlının bulunduğu araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada 14 gram toz esrar, uyuşturucu içiminde kullanılan sigara kağıdı ve aparatlar ile ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, ikisi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan