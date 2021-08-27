Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı
Çorum'un Kargı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Çorum'un Kargı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçe merkezindeki mesire alanında 3 zanlının bulunduğu araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada 14 gram toz esrar, uyuşturucu içiminde kullanılan sigara kağıdı ve aparatlar ile ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, ikisi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan