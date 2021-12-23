Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan biri tutuklandı - Haberler
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Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan biri tutuklandı

Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan biri tutuklandı
AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden biri tutuklandı.

ÇORUM (AA) - Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlının evine operasyon düzenledi.

Zanlıya ait evde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu bulundu.

Yakalanan zanlının ifadesiyle soruşturmayı genişleten ekipler, bir dernek merkezine düzenlediği operasyonda 10 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Dernek merkezindeki aramada ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu, kumar oynarken kullanılan malzemeler ile suç yoluyla temin edildiği değerlendirilen 970 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 8'i emniyetteki sorgusunun ardından, 2'si ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen bir zanlı ise çıkarıldığı hakimlikçe uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

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