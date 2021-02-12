Çorum'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
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Çorum'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

12.02.2021 17:05 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:08
Çorum'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sungurlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 kilo 980 gram toz esrar ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 1070 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince "uyuşturucu madde nakletme" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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