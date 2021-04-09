Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 2 sokak satıcısı suçüstü yakalandı
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Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 2 sokak satıcısı suçüstü yakalandı

Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 2 sokak satıcısı suçüstü yakalandı

Çorum'da, sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çorum'da, sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 zanlı, suçüstü yakalandı.

Zanlıların üzerlerinde yapılan aramada 17 sentetik ecza hapı ile satışa hazır 4 parça halinde 6 gram esrar ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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