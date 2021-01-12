Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

12.01.2021 10:41 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:44
Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, yeşil reçeteye tabi 105 sentetik ecza, kırmızı reçeteye tabi 48 sentetik ecza, 15 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 bin 375 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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