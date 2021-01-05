Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 616 gram sentetik uyuşturucu ve 9 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan