Çorum'da uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çorum'da uyuşturucu operasyonu

Çorum'da uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'un Mecitözü ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 80 kök hibrit Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 80 kök hibrit Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Mecitözü İlçe Emniyet Amirliği tarafından yasa dışı ekim faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı bir köye operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu madde üretimi için dikilmiş, 30 ila 80 santimetre boylarında 80 kök hibrit Hint keneviri (skunk) bitkisi ele geçirildi. Hint kenevirlerine el koyan polis ekipleri olayla ilgili olarak O.K. adlı şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, 2313 sayılı kanuna muhalefet suçlarından adli işlem yaparken, ismi açıklanmayan bir başka kişi hakkında da adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

27 bıçak darbesiyle öldürülen Yağmur, bayramda katilinin elini öpmüş
27 bıçak darbesiyle öldürülen Yağmur, bayramda katilinin elini öpmüş
Devriye gezen ekipler buldu! Darp ettiği yaşlı adamın ellerini ayaklarını bağlayıp ormana atmış
Devriye gezen ekipler buldu! Darp ettiği yaşlı adamın ellerini ayaklarını bağlayıp ormana atmış
Kocasının başından vurulmuş halde sağlık ocağına götürdüğü 20 yaşındaki kadın kurtarılamadı
Kocasının başından vurulmuş halde sağlık ocağına götürdüğü 20 yaşındaki kadın kurtarılamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Devlet Bahçeli Aliya İzzetbegoviç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Deniz Akkaya Haluk Levent Metin Çekmez
Spor Marcao Muslera Max Meyer Salih Uçan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Çorum'da uyuşturucu operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 19:08:40. #1.15#

title