Çorum'da uyuşturucu operasyonu
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Çorum'da uyuşturucu operasyonu

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

21.02.2020 12:21 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:21
Çorum'da uyuşturucu operasyonu

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanırken, 12 fişek skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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