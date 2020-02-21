Çorum'da uyuşturucu operasyonu

21.02.2020 12:21 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:21

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanırken, 12 fişek skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA