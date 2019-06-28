Çorum'da uyuşturucu operasyonu

Çorum'da bin 39 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İskilip ilçesine bağlı Gökçe köyünde İ.Ş'nin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, evin bahçesinde bin 39 kök Hint keneviri bulundu.

Gözaltına alınan İ.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA