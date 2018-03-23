Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda 2'si Ankara'da, 9'u Sungurlu ilçesinde olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 55 gram eroin, bir pompalı tüfek, bir tabanca ile uyuşturucu kullanımıyla ilgili çok sayıda malzeme ele geçirildi.