Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu

Çorum'un Osmancık ilçesinde 188,9 kilogram kubar esrar ile bin 650 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.



Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde K.D'ye ait adreste yapılan aramada 33 kilogram kubar esrar ele geçirdi, K.D'yi gözaltına aldı.



Şüphelinin gösterdiği, Güvercinlik köyü yakınındaki Kızılırmak kenarında bulunan ağaçlık alanda bin 650 kök Hint keneviri bulundu.



Yapılan araştırmada, Hint keneviri ekili arazinin köy muhtarı Selami Ş'ye ait olduğunu tespit eden ekipler, söz konusu arazideki kenevirleri imha etmek amacıyla iş makinesi ile bölgeye gelen Selami Ş. ile M.Ş'yi gözaltına aldı.



Şüphelilere yaptırılan yer gösterme sonucunda kenevir ekili arazinin yakınlarında kullanılmayan bir ahırda toprağa gömülü halde 155,9 kilogram kubar esrar ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Selami Ş. mahkemece tutuklandı, K.D. ve M.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.