Çorum'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Şehir merkezinde, uyuşturucu madde bulundurduğu ve kullandığı bilgisi edinilen 6 şüphelinin üzerlerinde ve bulundukları araçta arama yapan ekipler, 30 kapsül sentetik ecza, 16 sentetik uyuşturucu hap, 2,41 gram metamfetamin, 1,41 gram bonzai, 1 bıçak ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.