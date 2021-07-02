Çorum'da ustalık belgesi alan 12 kişiye Ahilik kuşağı bağlandı
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Çorum'da ustalık belgesi alan 12 kişiye Ahilik kuşağı bağlandı

Çorum'da ustalık belgesi alan 12 kişiye Ahilik kuşağı bağlandı
Anadolu Ajansı / Emrah Akıllı - Haberler | Güncel

Çorum'un Osmancık ilçesinde kalfalık dönemini ve mesleki eğitimini tamamlayarak ustalık belgesi almaya hak kazanan 12 kişile Ahilik kültüründe "şed" adı verilen kuşak bağlandı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde kalfalık dönemini ve mesleki eğitimini tamamlayarak ustalık belgesi almaya hak kazanan 12 kişile Ahilik kültüründe "şed" adı verilen kuşak bağlandı.

Osmancık Mesleki Teknik Anadolu Lisesi tarafından 2021 UNESCO Ahi Evran-ı Veli Yılı kapsamında okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, mesleki eğitimini tamamlayarak farklı sektörlerde usta olmaya hak kazanan 12 kişiye ustalık belgesi verildi.

Törende ayrıca, belgelerini alan ustalara Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Emniyet Müdürü Haluk Karslıoğlu, Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuri Uyar, Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, İlçe Müftüsü Eyyup Aydın tarafından Ahilik kültür geleneğinde önemli yer tutan "Ahilik kuşağı" bağlandı.

Gelgör, törende yaptığı konuşmada, zanaatkarların kolay yetişmediğini belirterek, "Bir evladımız çıraklığını yapmadığı işin ustalığını yapamaz, ustalığını yapmadığı işin de patronu olamaz. Bir terzi terzilik yapıyor, tekstile giriyor, büyüyor ve dev firmalar arasına giriyor." dedi.

Türkiye'de yeni zanaatkarların yetişmesi gerektiğini vurgulayan Gelgör, "Öğretmenlerimizden ricam, evlatlarımız ustalıklarını sektörün içinde yaşayarak öğrensinler. Eğer zanaatkarlar yetişmezse gelecek yıllarda sadece ulusal servislere mahkum kalacağız. ya da arızalanan bir ürünü yenisiyle değiştirmek zorunda kalacağız. Oysa eskisi olmayanın yenisi olmaz. Bugün belge alan ustalarımızın yetişmesinde emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Okul müdürü Ahmet Saltık ise gelenekleri devam ettirmek amacıyla şed kuşanma etkinliği düzenlediklerini anlattı.

Ahilik kültürüne yönelik farkındalığı artırmak istediklerini aktaran Saltık, "Bu yıl ilk olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliği her yıl esnaflarımızın ve el sanatları ustalarımızın katılımıyla gelenekselleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Etkinlik okul öğretmenlerinin müzik dinletisiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Akıllı

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