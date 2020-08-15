Çorum'da üreticilere kura ile 90 koç dağıtıldı
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Çorum'da üreticilere kura ile 90 koç dağıtıldı

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğince kentteki yetiştiricilere 90 koç dağıtıldı.

Çorum'da üreticilere kura ile 90 koç dağıtıldı
15.08.2020 19:15 | Son Güncelleme: 15.08.2020 19:50

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğince kentteki yetiştiricilere 90 koç dağıtıldı.

Kırşehir'deki üretim çiftliğinden temin edilen koçların sahipleri, Hayvan Pazarı'nda düzenlenen törende kura ile belirlendi.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel, törende yaptığı konuşmada üreticilere dağıtılan koçların soy sürdürme açısından önemli olduğunu söyledi.

Kırsaldaki üretimin artmasının gençleri çiftçiliğe, köye, toprağa bağlı tutacağını belirten Yüksel, "Bunun için sizlerle birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. Projelerin küçüğü büyüğü olmaz. Parasal miktarı az çok önemli değil. Önemli olan ata, dede yadigarımızı, değerlerimizi aynı anlayışla sahiplenmeye bizi götürebilmesi. Örgütlerimizin, üretimimizin sizlerle beraber canlı tutulması, artırılması, bereketli kılmaya devam etmesi önemli." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı ise dağıtılan koçların değerinin 2 bin lira olduğunu, 750 lirasının üretici tarafından karşılandığını, bin 250 lirasının da devlet hibesi olduğunu açıkladı.

Koç dağıtımıyla sürülerde kan değişikliği yapmayı hedeflediklerinin altını çizen Sarı, "Verimliliği artırabilmek, kaliteli yavrular alabilmek için iki yılda bir farklı koçlar getirerek kan değiştirmemiz gerekiyor. Bu projeyi daha da artırarak devam ettireceğiz." diye konuştu.

Törene, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Birol Alanbay da katıldı.

Kaynak: AA

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