Çorum'da üreticilere 21 milyon 295 bin lira buzağı desteği ödemesi yapılacak
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Çorum'da üreticilere 21 milyon 295 bin lira buzağı desteği ödemesi yapılacak

Çorum'da üreticilere 21 milyon 295 bin lira buzağı desteği ödemesi yapılacak
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Ekonomi

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Tarım ve Orman Bakanlığının 1. Dönem Buzağı Desteklemesi kapsamında Çorum'da 11 bin 434 işletmeye 56 bin 100 buzağı için 21 milyon 295 bin 570 lira ödeme yapacağını bildirdi.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Tarım ve Orman Bakanlığının 1. Dönem Buzağı Desteklemesi kapsamında Çorum'da 11 bin 434 işletmeye 56 bin 100 buzağı için 21 milyon 295 bin 570 lira ödeme yapacağını bildirdi.

Ceylan, yaptığı yazılı açıklamada, hayvancılığı desteklemek ve üretimi güçlendirmek amacıyla verilen buzağı destek ödemelerinin bugün itibariyle başlayacağını duyurdu.

Ödemelerin çiftçilerin banka hesabına saat 17'00'den sonra yatacağını aktaran Ceylan, şunları kaydetti:

"TC kimlik numarasının sonu 8-6 olanlar 22 Nisan 2021 tarihinde, TC kimlik numarasının sonu 0-2-4 olanlar 30 Nisan 2021 tarihinde destekleme ödemelerini alacaklardır. İlimizde 11 bin 434 işletmeye 56 bin 100 adet buzağı için 21 milyon 295 bin 570 lira ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimiz üretime devam ettikçe dün olduğu gibi bugün ve yarın da üreticimizi desteklemeye devam edeceğiz. Çorum üreticisine hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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