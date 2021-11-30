Çorum'da uçan çatının altında kalan 3 yaşındaki Hasanat yaralandı (2) - Haberler
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Çorum'da uçan çatının altında kalan 3 yaşındaki Hasanat yaralandı (2)

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel
Çorum'da uçan çatının altında kalan 3 yaşındaki Hasanat yaralandı (2)

MİNARENİN BİR KISMI YIKILDIÇorum'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Sungurlu ilçesine bağlı Mehmetbeyli Köyü Camii minaresinin bir bölümü yıkıldı.

ÇORUM (DHA) - MİNARENİN BİR KISMI  YIKILDI

Çorum'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Sungurlu ilçesine bağlı Mehmetbeyli Köyü Camii minaresinin bir bölümü yıkıldı. O sırada camide kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Yıkılan minare parçaları nedeniyle caminin şadırvan bölümü de zarar gördü. Köy muhtarı Sami Gülleci, minarenin üst kısmının büyük bir gürültüyle yere düştüğünü ve hasar meydana geldiğini söyledi.


Çorum'da uçan çatının altında kalan 3 yaşındaki Hasanat yaralandı (2)

Çorum'da uçan çatının altında kalan 3 yaşındaki Hasanat yaralandı (2)

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