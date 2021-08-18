Çorum'da üç köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çorum'da üç köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum'da üç köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da üç köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Çorum'da üç köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle İskilip ilçesine bağlı Yerliköy köyüne 10 gün, Osmancık ilçesine bağlı Yaylabaşı ve Laçin ilçesine bağlı Çamlıpınar köylerine ise 14 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verildi.

Karara göre yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılamayacak.

Köyde yaşayanların temel ihtiyaçları, ilçe jandarma komutanlıklarınca karşılanacak.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Murat Kurum Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Edis Kibariye Haluk Levent Bülent Ersoy
Spor Gervinho Mesut Özil Mustafa Er Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çorum'da üç köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 16:11:57. #1.14#

title