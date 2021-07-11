ÇORUM'DA U 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
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ÇORUM'DA U 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 00.53'te merkez üssü Sungurlu ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 12,39 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, evlerinden ayrılarak kapı önlerinde bir süre bekledi. Herhangi bir artçı sallantı hissetmeyen vatandaşlar evlerine döndü. Depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

ÇORUM'DA U 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
ÇORUM'DA U 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
ÇORUM'DA U 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İzmir açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
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