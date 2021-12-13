Çorum'da U-18 maçında kavga - Haberler Spor
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Çorum'da U-18 maçında kavga

Çorum'da U-18 maçında kavga
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Spor

ÇORUM'da U18 Futbol Ligi'nde İskilipspor ile Kültürspor arasında oynanan maç başladığı gibi golsüz eşitlikle sona ererken, hakemin bitiş düdüğünden sonra futbolcular arasında kavga çıktı.

ÇORUM (DHA) - ÇORUM'da U18 Futbol Ligi'nde İskilipspor ile Kültürspor arasında oynanan maç başladığı gibi golsüz eşitlikle sona ererken, hakemin bitiş düdüğünden sonra futbolcular arasında kavga çıktı. Polisin müdahale ettiği kavgada 2 futbolcu yaralandı. Çorum'da 1 Nolu Dış Saha'da U18 Futbol Ligi'nde İskilipspor ile Kültürspor arasında oynanan maç golsüz tamamlandı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte iki takım oyuncuları arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Polis ekipleri sahaya girerek kavgaya müdahale etti. Çıkan olaylarda 2 futbolcu yaralandı.

- Çorum
Çorum'da U-18 maçında kavga

Çorum'da U-18 maçında kavga

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Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Spor Haberleri

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