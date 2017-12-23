Çorum'da Tüfekle Vurulan Gencin Ölmesi

Çorum'da 25 yaşındaki genci tüfekle vurarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.



Emlakçıda çalışan Sezgin Süzer'in (25) pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özgür T'nin (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir emlakçıda çalışan Sezgin Süzer, dün akşam, iddiaya göre iş yeri sahibi Özgür T. ile sohbet ederken dükkanda bulunan pompalı tüfekle oynamaya başlamış, Özgür T'nin tüfeği almak istediği sırada ateş alması sonucu başından vurulan Süzer, hayatını kaybetmişti.