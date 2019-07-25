Çorum'da traktör devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

ÇORUM'da devrilen traktördeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde İkizli köyü Ekşielma mevkiisinde meydana geldi. Hüseyin Ahıska yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, traktörde bulunan Yasin Ahıska ve Filiz Ahıska'nın hayatlarını kaybettiğini belirledi. Yaralı Hüseyin Ahıska ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ahıska'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yasin ve Filiz Ahıska'nın cansız bedenleri de yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.kaldırıldı.

Kaynak: DHA